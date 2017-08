IFA 2017: Bang & Olufsen zrobił telewizor OLED z LG

Informacje o współpracy pomiędzy LG a duńskimi czarodziejami dźwięku z Bang & Olufsen pojawiały się już w zeszłym roku. Dopiero teraz zaprezentowany został owoc tej współpracy – telewizor OLED BeoVision Eclipse. Warto było czekać, ponieważ będzie to prawdziwy high-endowy majstersztyk.

BeoVision to telewizor z obsługą 4K (do wyboru mamy ekran 55 i 65 cali) i HDR. LG zapewnia, że ekran OLED będzie charakteryzował się „idealnymi czerniami i nieskończonym kontrastem”. Sprzęt posiada również wbudowany 450-watowy system audio z możliwością strumieniowania audio ze źródeł lokalnych i internetu. Oczywiście wszystkie te funkcjonalności, jakkolwiek ważne, nie przesądzają o tym, jak fajny jest to sprzęt i jak świetnie może dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

BeoVision Eclipse wyposażony jest w webOS 3.5 od LG, dzięki któremu każdy łatwo skonfiguruje swoje ulubione serwisy streamingowe i doda je na główną. Telewizor można zamontować na ścianie, jednak zdecydowanie ciekawszą opcją jest ruchomy stojak, którym steruje się za pomocą pilota BeoRemote. Sam głośnik może być połączony z innym sprzętem B&O i posłużyć jako centralna jednostka systemu kina domowego. Telewizor będzie dostępny w salonach B&O we wrześniu w niebagatelnej cenie 10 990 i 15 990 USD (czyli 40 000 i 57 500 PLN).