Hugo Barra odchodzi z Xiaomi

Hugo Barra, wiceprezes Xiaomi Global ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska i koniec bezpośredniej współpracy z chińskim producentem smartfonów.

Xiaomi to firma, która rozpoczęła swoje życie pod parasolem przepisów o prawie autorskim w Chinach, które nie uznaje czegoś takie jak ich łamanie. Dzięki temu firmy pokroju Xiaomi mogą bez najmniejszych obaw kopiować rozwiązania i design znanych na całym świecie high-endowych marek. Szybko jednak się okazało, że powielanie rozwiązań Apple i Samunga ma swoje ograniczenia i uniemożliwia dalszy rozwój. Między innymi dlatego powstało Xiaomi Global. Jednym z liderów i twórców sukcesu tej marki na świecie stał się właśnie Hugo Barra, który teraz postanowił zakończyć swoją przygodę z Chinami i powrócić do Stanów.

W swoim oświadczeniu Barra podkreśla, że wraz z Lei Junen i Bin Linem przez cztery lata pracowali w pocie czoła, aby Xiaomi Global mogło stać się jednym z liderów rynku. To wymagało od Barry osobistych poświęceń, przeprowadzki do nowego kraju i budowy marki praktycznie od zera, co jak sam zauważa było niesamowitym, ale i wyczerpującym doświadczeniem. Właśnie dlatego pragnie on teraz wykorzystać nabytą wiedzę i doświadczenie bliżej Doliny Krzemowej, gdzie rezyduje jego rodzina i przyjaciele.

Pod przywództwem Barry Xiaomi Global stworzyło jedne z najlepszych smartfonów w swojej historii i weszło na ponad 20 nowych rynków. W najbliższej przyszłości Hugo Barra ma pełnić wyłącznie rolę doradcy w firmie.