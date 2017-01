HTC prezentuje nową serię smartfonów HTC U

HTC już od lat uchodzi za firmę produkującą świetnej jakości smartfony, których z jakichś powodów nie może sprzedać. Co gorsza w tej chwili na rynku obecne są dwa fantastyczne urządzenia, o których producent nie może nawet mówić, gdyż zrobił je dla Google (Pixel i Pixel XL). Ponieważ jednak marka ta nie ma zamiaru się poddawać przygotowała zupełnie nową serię urządzeń o nazwie HTC U, która właśnie dzisiaj ujrzała świtało dzienne.

HTC U to w tej chwili dwa nowe modele smartfonów, które nazywają się U Ultra i U Play. Firma nie promuje tych urządzeń jako flagowe modele na 2017 rok, ale biorąc pod uwagę funkcje z pewnością mogłyby za takie uchodzić. Oba telefony mają nowy design, są dostępne w ciekawych kolorach, kilka nowych funkcji, wbudowaną sztuczną inteligencję i idąc za przykładem Apple pozbyły się wejścia słuchawkowego. Owa sztuczna inteligencja obecna w obu modelach działa na podobnych zasadach jak Siri. HTC nazwało tą technologię Sense Companion. Jest ona w stanie zasugerować jakie kontakty chcemy dodać do naszej listy, kiedy najlepiej podładować baterię w naszym telefonie, kiedy iść na trening i jaką restaurację odwiedzić w okolicy. Wszystko to i wiele innych potrzeb komunikujemy za pomocą komend głosowych. Oczywiście aby cała ta magia mogła mieć miejsce należy na początku udostępnić Sense Companion zawartość naszego urządzenia i podobnie jak ma to miejsce w przypadku wspomnianej Siri pozwolić na ciągłe nasłuchiwanie otoczenia.

Z dwóch urządzeń HTC U Play jest tym słabszym pod kątem specyfikacji, ale za to i tańszym. Znajdziemy tu wyświetlacz 5,2 cala Super LCD w rozdzielczości Full HD, procesor MediaTek Helio P10, 3 lub 4 GB RAM, 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), slot na kartę microSD, aparat 16 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu z tyłu i 16 Mpix UltraPixel z przodu dla fanów selfie. Poza tym otrzymamy baterię o pojemności 2 500 mAh, system Android 7.0 i port USB-C.

Mocniejszy HTC U Ultra może się przede wszystkim pochwalić drugim 2-calowym ekranem o rozdzielczości 160×1040 pikseli, który znajduje się nad głównym wyświetlaczem 5,7 cala Super LCD QHD (2560×1440 pikseli). Poza tym w środku znajdziem procesor Qualcomm Snapdragon 821, 4 GB RAM, 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej, slot na kartę microSD, aparat 12 Mpix UltraPixel z optyczną stabilizacja obrazu i możliwością nagrywania filmów w 4K. Ponadto otrzymamy baterię o pojemności 3 000 mAh, technologię QuickCharge 3.0, port USB-C i czytnik linii papilarnych.

Oba urządzenia będą dostępne w naszym kraju już pod koniec lutego 2017 roku.