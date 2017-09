Google wykupiło część HTC

Pogłoski o zmianach w HTC i możliwości sprzedaży części firmy pojawiały się w mediach od dawna. Spekulacje dotyczyły głównie tego, jak wiele z działów firmy zostanie sprzedane i kto zostanie szczęśliwym nabywcą. Dziś poznaliśmy odpowiedzi na te pytania – Google wykupił część działu zajmującego się pracą nad smartfonami za kwotę 1,1 mld dolarów.

To dobra informacja dla HTC. Na mocy porozumienia grupa pracowników HTC (która w większości składa się z osób pracujących nad linią telefonów Google Pixel) na stałe dołączy do działu projektowania i rozwijania hardware’u Google. Będą oni pracowali nie tylko nad smartfonami, ale również uczestniczyli w tworzeniu innych produktów z linii Made by Google – głośnikami Google Home, laptopami Pixelbook i headsetami współpracującymi z Google Daydream. Porozumienie zapewnia HTC możliwość tworzenia nowych produktów pod swoją marką. Pierwszym z nich może być następca fajnego flagowca HTC U11 lub kolejne gogle VR z rodziny Vive.

Relacje między HTC i Google to nie nowość. Obie firmy współpracowały już przy stareńkim HTC Dream znanym w Polsce jako Era G1 (pierwszym telefonie na Androida), smartfonach Nexus One i Pixel oraz tablecie Nexus 9. Sprawdzeni specjaliści od hardware’u to łakomy kąsek dla Google, który może zapewnić im przewagę w walce o klienta.