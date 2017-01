Google jutra

Google nie ustaje w tworzeniu kompleksowej koncepcji domu przyszłości, w którego funkcjonowaniu ogromną rolę odgrywać mają gadżety na stałe podłączone do internetu. Po zakupie firmy Nest na rynku pojawił się już stylowy termostat, czujka dymu oraz kamera – teraz amerykanie kuszą nas inteligentnym głośnikiem Home. Oto dziesięć powodów, dla których warto mieć go na oku.

1# Współpraca z Nest

Tu nie może być większego zaskoczenia, gdyż Google nie bez powodu wydało kupę szmalu na zakup firmy zajmującej się produkcją zaawansowanych gadżetów z segmentu smart home. Kompatybilność głośnika Home z produktami marki Nest jest bardzo prawdopodobna, a przykładem zastosowania może być opcja regulacji domowego termostatu za pomocą głosu.

2# Pomoc w zarządzaniu zawartością wideo

Wyobraź sobie sytuację, kiedy to masz chwilę wolnego, którą chcesz spożytkować na obejrzenie np. kolejnego odcinka ulubionego serialu. Zamiast tracić czas na włączenie telewizora lub tabletu i wyszukiwanie określonej treści, wystarczy, że wydasz polecenie głośnikowi, dzięki czemu w chwilę po tym serial odpali się na wybranym przez ciebie sprzęcie.

3# Zamawianie zakupów

Wierzymy, że podobnie jak Amazon Echo, Google Home będzie pozwalał na robienie zakupów przy pomocy prostych komend głosowych. Urządzenie Amazon po zainstalowaniu dodatkowych wtyczek już dziś pozwala na zamówienie pizzy czy kursu Uberem – można się więc spokojnie spodziewać, że głośnik Google również otrzyma te oraz wiele innych opcji.

4# DJ na zawołanie

Google Home z pewnością będzie też pełnił rolę narzędzia służącego do kontroli usługi Google Music. Realizację tej funkcji bardzo łatwo sobie wyobrazić, gdyż po wydaniu polecenia urządzeniu moglibyśmy uzyskiwać szybki dostęp do piosenek, podcastów oraz playlist. Sam głośnik będzie oczywiście obsługiwał funkcję bezprzewodowego streamingu audio z chmury.

5# Zapomnij o przyciskach

Google postanowiło pozbawić swój produkt jakichkolwiek przycisków – wszelka kontrola nad Home realizowana jest za pomocą komend głosowych. Pytanie tylko, co w przypadku, gdy kogoś złapie chrypka?

6# Ma najlepiej działający system rozpoznawania mowy

Technologia Google odpowiedzialna za rozpoznawanie mowy już dziś radzi sobie znacznie lepiej od Siri czy rozwiązań obecnych w systemach nawigacji lub niektórych konsolach do gier. Na korzyść głośnika Home świadczy również to, że wychwytuje on głos z o wiele większej odległości, niż robią to smartfony z Androidem lub smartwatche działające w oparciu o system Android Wear.

7# Może zapoczątkować rewolucję

Wspomniany wcześniej głośnik Amazon Echo pokazał kilka ciekawych przykładów zastosowania technologii rozpoznawania głosu. Patrząc na Home nie mamy złudzeń, że będzie oferował on o wiele większą funkcjonalność, która w połączeniu z szeroko rozumianym sieciowym ekosystemem marki Google być może już niebawem w tej lub innej formie pojawi się np. w domowych robotach.

8# Zawsze cię wysłucha

Google Home posiada wbudowany mikrofon, który jest nieustannie włączony w celu wychwytywania komend głosowych wypowiadanych przez właściciela. Jeśli więc masz chorobliwą fobię na punkcie ochrony prywatności, to być może opisywany sprzęt nie jest stworzony dla ciebie.

9# Może zorganizować dzień

Głośnik Home współpracuje z asystentem Google Now. Dzięki temu po wychwyceniu odpowiedniej komendy urządzenie może połączyć się z twoim kontem Google, co pozwala mu na pełnienie roli high-endowej sekretarki zdolnej do sprawdzania terminów w kalendarzu, wysyłania wiadomości czy tworzenia list rzeczy, jakie należy zrobić w danym czasie.

10# Zamówi uderzenie z powietrza na podwórko twojego sąsiada

To oczywiście żart, ale patrząc na ekspansję Google w wielu różnych obszarach technologicznej branży, po amerykańskim molochu można spodziewać się prawie wszystkiego. Google działa mocno w temacie dronów, autonomicznych aut czy balonów zapewniających dostęp do internetu, więc kto wie, jakimi funkcjami będzie w stanie zaskoczyć nas głośnik tej firmy.