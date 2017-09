Gimbal FeiyuTech dla ambitnych

Bezlusterkowce i kompakty z wymienną optyką często wybierane są przez pasjonatów filmowania ze względu na swoje możliwości, niską wagę i niewielkie rozmiary. Sprawdzają się doskonale w czasie podróży czy zdjęć w trudnym terenie, gdy nie można zabrać ze sobą zbyt dużo sprzętu i potrzeba uniwersalnych rozwiązań.

Te same wymogi dotyczą również pozostałych elementów wyposażenia, niezbędnego do rejestrowania wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Przykładem urządzenia stworzonego z myślą o ambitnych operatorach, dla których duże znaczenie mają waga i gabaryty, jest jeden z najnowszych gimbali FeiyuTech – Alpha 1000.

Dzięki udźwigowi 1000 gramów (wliczając obiektyw i akcesoria) jest on kompatybilny z urządzeniami takimi jak: SONY A7s (Obiektyw 16~35mm), SONY 5100, SONY RX100, α6000, Panasonic LUMIX GH4, kamerami sportowymi typu GoPro HERO 5, a po użyciu odpowiedniego uchwytu także smartfonami iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7 Plus i innymi o przekątnej 4.7 do 5.7 cala.

Obsługiwany może być w konfiguracji z jednym lub dwiema rączkami. Płaska konstrukcja podwójnego uchwytu i funkcja autorotacji o 360 stopni, pozwala na stabilne ustawienie kamery i nagrywanie ujęć typu timelapse. Dzięki dedykowanej aplikacji na telefony z systemami iOS i Android możliwe jest ustawienie szybkości obrotu gimbala, ale też sterowanie nim z pewnej odległości!

Warto również zwrócić uwagę na litowo-jonową baterię i zoptymalizowany algorytm zapewniający mniejsze zużycie energii, które zwiększyły czas pracy gimbala nawet do 10 godzin.

Jak mówi Eric Wei, założyciel firmy – „FeiyuTech zmienia rynek gimbali dla aspirujących twórców video, oferując produkty łączące nowoczesną technologię z przystępną ceną. Seria Alpha pozwala tworzyć płynne, profesjonalne ujęcia każdemu – bez względu na to czy nagrywa rodzinę i przyjaciół, tworzy materiał na vloga czy film dokumentalny”.

FeiyuTech Alpha 1000 to gimbal, który stworzony został do pracy z kamerami i aparatami o kompaktowych rozmiarach. Podobnie jak one – dzięki swoim niewielkim możliwościom i przystępnej cenie (sugerowana cena detaliczna: 1799 zł) – jest dla ambitnych twórców najlepszym sposobem na osiągnięcie profesjonalnych efektów.