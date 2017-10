Event Google, czyli nie tylko smartfonem człowiek żyje

Oprócz najważniejszego bohatera wczorajszego wydarzenia, Google zaprezentowało wiele więcej nowości. Wśród nich znalazło się kilka propozycji dla smart home, laptop Google Pixelbook działający na ChromeOS oraz gogle VR Daydream 2.

Pierwszymi nowościami są dwa produkty należące do kategorii „inteligentny dom”. Mniejszy głośniczek, Google Home Mini, potrafi wykonywać podstawowe polecenia Asystenta Google. Może on np. sprawdzić pogodę, włączyć Netflixa na telewizorze lub poinformować użytkownika, gdzie zostawił on swój telefon. Od biedy może służyć również do odtwarzania muzyki, chociaż rozmiary urządzenia wskazują na to, że raczej nie należy liczyć na audiofilskie doznania. Za głośniczek zapłacimy 49 USD (ok. 180 PLN) – niestety, nie pojawi się on w bezpośredniej dystrybucji w Polsce.

Drugi produkt smart home to przeciwieństwo Mini – nawet w nazwie. Google Home Max ma być nie tylko domem dla Asystenta Google, ale również głośnikiem klasy premium. Max wyposażony będzie w technologię Smart Sound, która w oparciu o kształt i wielkość pomieszczenia automatycznie ustawi optymalne parametry odtwarzania dźwięku. A ten ma być 20 razy potężniejszy od tego, co oferuje podstawowy Google Home, ze szczególnie mocnymi basami. Max dostępny będzie w dwóch wariantach kolorystycznych w cenie 399 USD (ok. 1 500 PLN) i również trzeba go będzie sprowadzać z zagranicznych sklepów.

ChromeOS kojarzy się głównie z tzw. chromebookami – małymi netbookami przeznaczonymi głównie do surfowania po internecie. Nawet droższe chromebooki Pixel nie spotkały się ze szczególnie ciepłym przyjęciem. Sytuację ma zmienić Google Pixelbook – hybrydowy notebook z ekranem dotykowym i dodatkowym inteligentnym rysikiem. Urządzenie ma mieć tylko 1 cm grubości i ważyć ledwie kilogram. Wnętrzności laptopa to Intel Core i5 lub i7, maksymalnie 512 GB pamięci i 16 GB RAM. Bateria urządzenia ma starczać na 10 godzin użytkowania. Ceny Pixelbooka mają zaczynać się od 999 USD (3 700 PLN) – należy pamiętać, że za superwypasiony wariant z i7 i 16 GB RAM zapłacimy wiele więcej.

Najmniej dowiedzieliśmy się o Google Daydream 2. Zgodnie z zapewnieniami producenta oferuje on wiele udogodnień w stosunku do swojego poprzednika… i tyle. Headset wyposażony jest w lepszy system przeciwdziałania nagrzewaniu się wnętrza gogli, przyjemniejsze w użytkowaniu materiałowe pokrycie i nowy kontroler. Będzie on współpracował tylko z niektórymi modelami telefonów: Pixel 2 (oczywiście), Samsungiem Galaxy S8, Note 8 i LG V30. Więcej szczegółów poznamy najprawdopodobniej już po wejściu urządzenia na rynek: premiera w listopadzie. Urządzenie kosztowało będzie 99 USD (ok. 360 PLN).