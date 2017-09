Elon Musk prezentuje skafander kosmiczny

Z każdym przeprowadzonym testem SpaceX jest coraz bliżej sukcesu, jednak wciąż skrywa go zasłona tajemnicy. Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób śledzących postępy w programie: pomysłodawca projektu Elon Musk ujawnił na swoim Instagramie kolejny ważny element misji. Są to skafandry astronautów.

Pierwsze informacje dotyczące wyglądu kombinezonu pojawiły się w internecie w sierpniu, jednak dopiero teraz ujawniony został jego pełny projekt oraz szczegóły techniczne. Uwagę zwraca przede wszystkim lekka konstrukcja kombinezonu – wygląda on na znacznie lżejszy niż skafandry używane przez astronautów NASA. Dość delikatna konstrukcja przeznaczona jest głównie do podróży w kapsule Crew Dragon (również widocznej na zdjęciu) oraz podczas przesiadki do innego środka transportu. Kombinezon nie jest przeznaczony do przebywania w przestrzeni kosmicznej lub na powierzchni obcych planet.

Skafander ma być wyposażony w dodatkowe materiałowe wstawki na łokciach i kolanach,które mają zapewnić członkom wyprawy mobilność podczas lotu kapsułą. Kombinezony będą ponadto chroniły astronautów w przypadku spadku ciśnienia w Crew Dragon. Więcej informacji zostanie ujawnione już wkrótce.