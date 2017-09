David Guetta wystąpi w Krakowie. Wielkie show na początek 2018 roku!

Muzyczny początek 2018 roku rozpocznie się od bardzo mocnego akcentu. Już 27 stycznia David Guetta, jeden z najpopularniejszych DJ-ów świata, zaprezentuje swój set w krakowskiej TAURON Arenie. Na płycie największej hali w Polsce będzie można bawić się między innymi przy najgorętszych hitach minionego lata! David Guetta, to kolejny DJ światowej sławy, który przyjedzie do Polski na zaproszenie Prestige MJM. Ten wyjątkowy koncert rozpocznie świętowanie jubileuszu dziesięciolecia istnienia agencji. Początek sprzedaży biletów w atrakcyjnych, promocyjnych cenach, tzw. Early Birds, już w najbliższy piątek, 22 września.

David Guetta zaczynał karierę jako DJ w latach 80. w klubach paryskiej dzielnicy Les Halles. Jego początki to przede wszystkim liczne sukcesy we Francji. Debiutancki singiel „Up & Way” z Robertem Owensem pomógł mu zdobyć popularność poza granicami kraju. Jako jeden z nielicznych francuskich DJ-ów rozwijał swoją ścieżkę kariery grając na Ibizie. Dzisiaj jego nazwiska nikomu nie trzeba przedstawiać – Pierre David Guetta to legenda, niekwestionowany wyznacznik muzycznych trendów oraz jeden z najpopularniejszych DJ-ów świata.

O ogromnej, międzynarodowej popularności DJ-a, świadczą wypełnione po brzegi kluby i hale koncertowe, jak również imponujące statystyki w social mediach. Oficjalny profil artysty na portalu Facebook śledzą ponad 54 miliony fanów, a jego profil na Instagramie cieszy się liczbą 8 milionów obserwujących. Artysta ma na swoim koncie niezliczoną ilość koncertów na żywo, na scenach największych i najważniejszych festiwali oraz parkietach klubowych świata. Wśród nich znalazły się m.in.: Miami Ultra Music Festival, Tomorrowland oraz Coachella Festival. David Guetta stał się również głównym bywalcem jednego z najsłynniejszych klubów świata – Ushuaia na Ibizie. Na przestrzeni lat zdobył wiele prestiżowych nagród przemysłu muzycznego, w tym m.in. MTV European Music Awards, Grammy Awards, DJ Awards oraz NRJ Music Award. Magazyn FORBES ogłosił go jednym z dziesięciu najlepiej zarabiających DJ-ów na świecie.

David Guetta bardzo szybko stał się inspiracją dla wielu młodych twórców i zdobył niekwestionowaną pozycję na rynku muzycznym. Na swoim koncie ma współpracę z takimi gwiazdami jak: Rihanna, The Black Eyed Peas, Flo Rida, Nicki Minaj, Usher, Taio Cruz, Ludacris, Avicii, Sia, Bebe Rexha, Afrojack, Showtek, czy Kid Cudi. Jesienią 2015 roku UEFA zdecydowała, że DJ będzie twórcą hymnu i oprawy muzycznej organizowanych we Francji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2016. Piosenka This One’s for You, nagrana z gościnnym udziałem szwedzkiej piosenkarki Zary Larsson, podbiła serca kibiców. Przebój tego lata – 2U – nagrany z Justinen Bieberem na potrzeby kampanii Victoria’s Secret – zajął najwyższe miejsca na najbardziej prestiżowych listach przebojów. Jedna z najgłośniejszych premier tego lata – Complicated, utwór z Dimitri Vegas & Like Mike i Kiiarą, osiągnął w ekspresowym tempie ponad dwa miliony wyświetleń.

– Dla mnie Guetta jest wizjonerem muzycznym, który połączył świat muzyki klubowej i wielkich gwiazd popu. To głównie dzięki niemu, muzyka klubowa na stałe zagościła na radiowych playlistach całego świata. Warto również wspomnieć o tym, że on sam odkrył i od początku wspierał takie wielkie nazwiska jak: Avicii, Afrojack, czy Nicky Romero. Koncert Davida w Polsce to zdecydowanie nietuzinkowe wydarzenie muzyczne, w którym warto uczestniczyć – zachęca C-BooL, czołowy polski DJ i producent muzyczny.

Show Davida Guetty rozpoczyna obchody 10. rocznicy powstania agencji Prestige MJM. W jubileuszowym, 2018 roku, do Polski przyjadą największe i najciekawsze gwiazdy prezentujące różne style muzyczne. O artystach, którzy gościć będą na zaproszenie Prestige MJM, w kolejnych miesiącach na pewno będzie głośno.

– To będzie wspaniały, jubileuszowy rok! W jego trakcie nie zabraknie też wielu zaskakujących niespodzianek dla fanów muzyki – zapewnia Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Sprzedaż biletów na koncert Davida Guetty rozpocznie się w piątek, 22 września, o godzinie 10:00. UWAGA! Do sprzedaży w pierwszej kolejności trafi pula biletów Early Birds w wyjątkowej, promocyjnej cenie. Pula jest ograniczona, więc warto sę pospieszyć. Bilety będzie można nabyć poprzez stronę bilety.imprezyprestige.com, eBilet.pl oraz w salonach sieci Empik na terenie całego kraju.