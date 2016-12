CyanogenMod znika z końcem tego roku

CyanogenMod to bezsprzecznie jeden z najpopularniejszych i najchętniej instalowanych ROM-ów Androida. Dla wszystkich osób, które znajdywały wady w oficjalnej wersji systemu operacyjnego Google Cyanogen był alternatywą, która pozwalała na osiągnięcie mobilnej nirwany. Teraz jednak projekt ten zostanie zamknięty już za kilka dni.

Koniec CyanogenMod z pewnością nie jest dobrą informacją dla wszystkich osób korzystających z tego rozwiązania. Oczywiście urządzenia, które działają na tym ROM-ie będą nadal śmigały bez zmian, ale próżno czekać na jakiekolwiek przyszłe aktualizacje tej platformy. Jeśli wierzyć doniesienim CyanogenMod zostaje zamknięty z powodów problemów technicznych i prawnych. Co ciekawe to właśnie ta wersja Androida była fabrycznie instalowana na smartfonach OnePlus i stanowiła ucieleśnienie ideału tego systemu operacyjnego. ROM ten brał przyzwoity system, modyfikował go, usuwał błędy i dodawał rozwiązania, o których każdy marzył. Ten sen się jednak przestaje istnieć wraz z końcem tego roku. Teraz fani ROM-ów będą musieli poszukać innych rozwiązań, których trzeba otwarcie przyznać (z uwagi na otwarty charakter Androida) jest całkiem sporo.

Jeśli jednak się wstrzymacie ze zmianą, to twórca CM (Steve Kondik) zapowiedział, iż koniec jego projektu oznacza również początek kolejnego, który będzie się nazywał LineageOS. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, iż ma to być duch CyanogenMod przeniesiony w nowe ciało, które ma się wystrzegać korporacyjnych powiązań i nie skupiać się na przychodach.