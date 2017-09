Cue CleverBot – robot dla nastolatka

Zamiast opowiadać dzieciakom o programowaniu i robotyce, najlepiej dać im możliwość własnoręcznej zabawy z gotowymi kawałkami kodu. Roboty z serii CleverBot mają w przyjemny sposób uczyć podstaw programowania bez wywoływania zniechęcenia trudnościami lub znudzenia tematem. Światło dzienne ujrzał właśnie Cue, model przeznaczony dla nastolatków.

Cue CleverBot wyposażony jest w silnik AI, z którym dziecko może nawiązywać aktywny kontakt poprzez funkcję czatu. Robot rozumie ponad 170 000 tysięcy angielskich słów. Do odkrycia są cztery osobowości zabawki i kilkadziesiąt możliwości zastosowania robota. Za pomocą prostej w obsłudze dedykowanej aplikacji (iOS, Android, Kindle) dzieci mogą programować określone zachowania Cue w systemie bloczkowym lub w trybie JavaScript. Dzięki mnogości czujników (żyroskop, akcelerometr, czujniki zbliżeniowe, mikrofon) zabawa właściwie nigdy się nie kończy. Cue ma zostać również wyposażony w obsługę języka programowania Swift, który wykorzystywany jest w aplikacjach na MacOS.

Robot trafi do sprzedaży 28 września w cenie 200 $ (ok. 720 PLN). Na razie nie wiemy nic o jego polskiej edycji i cenie, ale mamy nadzieję, że znajdzie on drogę również na nasz rynek. Jest to bowiem wartościowa zabawka, która rozwija ciekawość i kreatywność dzieci.