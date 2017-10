Chirurgiczny klej MeTro do opatrywania ran

Zewnętrzne zranienia mogą być opatrzone na wiele sposobów, jednak żadna z obecnie stosowanych metod nie gwarantuje pełnego odizolowania od środowiska zewnętrznego. Sytuacja dodatkowo komplikuje się w przypadku ran wewnętrznych. Proces opatrywania i zabezpieczania ran może ułatwić MeTro – biokompatybilny, zastygający żel białkowy do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

Pod względem składu chemicznego preparat MeTro zbliżony jest do elastyny – białka wchodzącego w skład tkanki łącznej. Żel nakładany jest na zranione miejsce i poddawany 60-sekundowej ekspozycji na światło UV, dzięki czemu twardnieje do postaci elastycznej błony przywierającej do powierzchni dookoła rany. Spoiwo jest nietoksyczne a dzięki odpowiedniej budowie chemicznej jest ono również w pełni biokompatybilne. Na dodatek MeTro może być dostosowywane do specyfiki każdej tkanki poprzez zmianę proporcji aminokwasów budujących białkową część żelu i dzięki temu np. inaczej zachowywać się on będzie na płucach a inaczej na wątrobie.

MeTro pozytywnie przeszło fazę testów laboratoryjnych in vitro i in vivo, które potwierdziły nietoksyczność i wytrzymałość substancji. ­Aby wejść do powszechnego użytku żel wymaga jeszcze rundy testów klinicznych. Naukowcy, którzy opracowali ten niesamowity specyfik mają nadzieję, że ich wynalazek posłuży do polepszenia jakości doraźnej pomocy medycznej na miejscach wypadków, katastrof i polach bitew.