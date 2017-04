Chcę wiedzieć, co dzieje się w domu podczas mej nieobecności

Rozwiązanie jest proste. Powinieneś kupić domową kamerę bezpieczeństwa, która za pośrednictwem sieci Wi-Fi będzie przesyłać ci w czasie rzeczywistym rejestrowany przez siebie obraz.

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej takich urządzeń – niektóre z nich można kupić już za kilkaset PLN, ale jeśli chcesz wejść w posiadanie naprawdę porządnego i zaawansowanego technologicznie sprzętu, to mamy dla ciebie dwie nieco droższe propozycje. Pierwszą z nich jest kamera Netatmo Welcome (900 PLN, www.horn.pl), mogąca pochwalić się unikalną funkcją rozpoznawania twarzy nagrywanych osób. Dzięki niej będziesz mógł z dowolnego miejsca na Ziemi dowiedzieć się o tym, kto i kiedy przekracza próg twojego domu. Drugą opcją jest zakup modelu Home wyprodukowanego przez firmę Withings (900 PLN, www.icorner.pl), który na tle konkurencji wyróżnia się funkcją pomiaru jakości powietrza. Oba urządzenia nagrywają materiał wideo w rozdzielczości Full HD, korzystają z szerokokątnych obiektywów, posiadają efektowny design, a ich instalacja sprowadza się do umieszczenia ich na półce i synchronizacji z towarzyszącym im mobilnym oprogramowaniem.