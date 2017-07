Chcę pożegnać się z kablówką. Czy mam jakieś alternatywy?

A czy Ziemia jest okrągła? Pewnie! Dla wielu osób telewizja kablowa staje się pomału przeżytkiem, gdyż oferta kanałów i idąca za nią jakość oferowanych treści nie stoi niestety na zbyt wysokim poziomie.

W przypadku gdy masz zamiar rozwiązać umowę z dostawcą takiej usługi i poszukujesz dla niej jakieś lepszej alternatywy, to swoją uwagę powinieneś skierować na serwisy streamingowe – nie tylko zapewniają one bowiem dostęp do ogromnej liczby filmów/seriali na żądanie, ale także pozwalają na zapoznawanie się z nowościami znacznie szybciej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych kanałów telewizyjnych.

Jakie są zatem twoje opcje? Najlepszą jest bez wątpienia wykupienie subskrypcji w serwisie Netflix, który ofertą przebija wszystkich funkcjonujących na naszym rynku konkurentów. Z innych godnych polecenia usług VOD warto wymienić również Showmax oraz HBO Go. A jeśli masz zamiar kupić nowy telewizor i chcesz, by był nim najnowszy Samsung QLED TV, to masz do dyspozycji inną interesującą opcję – w ramach pakietu Elite Smart Pack otrzymasz bowiem darmowy dostęp do wielu popularnych serwisów VOD.