Chcę kupić najlepszy na świecie laserowy wskaźnik!

O! Lubimy się drażnić z kotem, co? Taka zabawa potrafi poprawić momentalnie samopoczucie, ale pamiętaj, że w przypadku lasera do takich zastosowań, określenie najlepszy nie oznacza najbardziej odpowiedni, gdyż zbyt duża moc może sprawić twemu zwierzakowi krzywdę.

Do robienia z niego wariata wystarczy zwykły, kosztujący kilkanaście złociszy model z dowolnego sklepu z elektroniką. Jeśli nie masz kota i potrzebujesz mocnego kieszonkowego lasera dla siebie, to możesz zainteresować się produktami firmy Wicked Lasers. Model o nazwie Krypton (2 000 PLN) to najjaśniejszy legalnie dostępny laser, którego promień można zobaczyć podobno nawet z kosmosu.