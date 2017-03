CAPTCHA ulepszona, czyli koniec wpisywania znaków z obrazków

CAPTCHA to jeden z wynalazków internetu, który szczególnie uprzykrza nam życie. Oczywiście rozwiązanie to jest potrzebne i niesie ze sobą wiele korzyści ale trzeba przyznać, że dotychczasowy sposób weryfikacji naszego człowieczeństwa był odrobinę irytujący. Teraz jednak Google wprowadziło nowe rozwiązanie, które ma nas wyręczyć w tym procesie.

System CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) to mało eleganckie rozwiązanie dla poważnego problemu z jakim musiał zmierzyć się internet. W celu weryfikacji użytkownika i ograniczenia botom dostępu do pewnych treści wprowadzono system liter na obrazkach, które trzeba było przepisać do dedykowanego okna. W skrócie ten prosty system ma na celu sprawdzenie czy jesteśmy człowiekiem. Rozwiązanie to powstrzymuje boty i jest pierwszą linią obrony w przypadku ataków DDOS.

Założeniem systemu reCAPTCHA było stworzenia narzędzia, które skutecznie zweryfikuje czy jesteśmy istotą ludzką. Miedzy innymi dlatego zadania jakie stawia przed nami system są skrojone tak, aby tylko człowiek był w stanie je rozwiązać. Problem w tym, że od wielu lat mechanizm ten nie ulegał jakiejś szczególnej zmianie, a obrazki bywały często trudne do odczytania nawet dla osób z okiem elfa.

Teraz jednak Google wprowadza kompletną rewolucję. Nowy system działa bez naszej ingerencji i na podstawie aktywności, ruchów kursora i nauki zachowań sam decyduje czy ma do czynienia z człowiekiem. Dla nas oznacza to, że już nigdy nie będziemy musieli decydować czy literka na obrazku bardziej przypomina „w” czy „m”. Tylko w przypadku kiedy system stwierdzi, że nasze zachowania nie do końca wpisują się w założone normy, przed naszymi oczami pojawi się znany „deszyfrator”. Nowa reCAPTCHA ma stopniowo zastępować i ostatecznie wyeliminować dotychczasowy system.