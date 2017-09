Bryson Tiller nie zwalnia tempa i wydaje nowy singiel!

Najbardziej ekscytujące nazwisko w świecie hip-hopu ostatnich tygodni – wokalista, kompozytor i raper Bryson Tiller, obwołany przez amerykańskie media nowym Drake’m, opublikował najnowszy singiel „Run Me Dry”. Krążek z miejsca podbił serca słuchaczy na całym świecie! Natomiast polscy fani będą mogli usłyszeć artystę już 16 listopada w warszawskim klubie Progresja.

„Run Me Dry”, to drugi singiel po „Somethin Tell Me”, który promuje najnowsze wydawnictwo artysty „True to Self”. Album jest następcą debiutanckiego krążka Brysona Tillera, pt. „T R A P S O U L” z 2015 roku, którą odsłuchano w serwisach streamingowych ponad dwa miliardy razy!

– Singiel Brysona Tillera „Run Me Dry” to połączenie współczesnego popu z mainstreamowym rapem. Pulsujący bit z subtelną perkusją tworzy dobre tło dla artysty, który w tym pozornie lekkim utworze przemycił kilka gorzkich wniosków na temat skomplikowanych relacji damsko-męskich. Singiel łatwo wpada w ucho, jednocześnie każe do siebie wracać i zachęca do kolejnych odsłuchów. – komentuje Adam Swarcewicz z Magazynu VAIB

W ramach promocji „True to Self”, raper zaprezentuje się polskiej publiczności 16 listopada w warszawskim klubie Progresja. Gościem specjalnym tego koncertu będzie SZA! Wejściówki można nabywać poprzez strony internetowe: bilety.imprezyprestige.com, eBilet.pl i progresja.com oraz w sieci salonów Empik na terenie całego kraju.