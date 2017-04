B&O PLAY prezentuje głośnik Beoplay P2

B&O PLAY kontynuuje ubarwianie naszej codzienności cudownym brzmieniem, dzięki swojemu najnowszemu głośnikowi Beoplay P2. Jest to najmniejszy, a zarazem najbardziej inteligentny członek rodziny głośników bezprzewodowych B&O PLAY.

Zbudowano go z materiałów klasy premium, takich jak anodowane aluminium oraz naturalna skóra. Kontrola nad P2 jest intuicyjna i dowolnie modyfikowana przez użytkownika dzięki aplikacji mobilnej Beoplay. Mimo kompaktowych rozmiarów, inżynierowie dźwięku Bang & Olufsen napakowali to niewielkie urządzenie mocą i zapewnili wytrzymałość, które pozwolą mu odtwarzać bogaty, czysty i potężny dźwięk, jakiego można spodziewać się od głośnika z rodziny B&O PLAY.

“Zdecydowaliśmy się usunąć wszystkie przyciski i włączniki, aby uzyskać piękną, czystą powierzchnię oraz magiczne doświadczenia obcowania z opcjami ustawień aplikacji Beoplay. Dwukrotne stuknięcie w obudowę, czy też potrząśnięcie urządzeniem pozwala na odtwarzanie, pauzę oraz przewijanie poszczególnych ścieżek, a także uruchomienie swojego ulubionego asystenta (np. Alexa), zmianę profilu dźwięku dzięki wtyczce ToneTouch, czy też ustawienia budzika, dzięki któremu głośnik obudzi Cię ulubionym kawałkiem, gwarantując dobre samopoczucie na cały dzień.” – powiedział Dyrektor Koncepcji i Wzornictwa firmy B&O PLAY Matthias F. Ørum-Hansen.

Dostojny i wyrafinowany wygląd

Niczym ziarenka piasku, Beoplay P2 również jest zaokrąglony, gładki, miękki oraz idealnie mieści się w Twojej dłoni. Na jego prosty, geometryczny kształt składają się dwie części: góra z anodyzowanego aluminium oraz miękki i delikatny w dotyku spód z polimeru. Krzywizny obudowy Beoplay P2 zostały poddane długotrwałemu procesowi obróbki tak, aby nadać mu dostojny i wyrafinowany wygląd. Ma on idealny kształt, aby bez problemu wsunąć go do kieszeni czy do torebki, a dodatkowy pasek z prawdziwej skóry wprowadza go na kolejny poziom mobilności.

Bazując na doświadczeniu Beoplay A1

Charakterystyczne brzmienie głośnika Beoplay P2 jest bogate i przestrzenne, z dyspersją 360 stopni, która zapewnia słuchającym piękne wrażenia odsłuchowe, niezależnie od tego, w jakiej pozycji względem głośnika się znajdują. Beoplay P2 został stworzony bazując na 90-ciu latach doświadczeń inżynierów dźwięku firmy Bang & Olufsen, oraz na wielokrotnie nagradzanym starszym bracie, którym jest głośnik Beoplay A1.

Wbudowany mikrofon

Beoplay P2 posiada wbudowany mikrofon, który pozwala na odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym, a obrysowa konstrukcja dolnej krawędzi głośnika umożliwia mikrofonowi uzyskanie jednolitej czułości mikrofonu na całej płaszczyźnie 360 stopni. To natomiast pozwala osobie, która z nami rozmawia na rozpoznanie poszczególnych głosów, nieważne w jakiej odległości i pozycji względem głośnika znajdują się rozmówcy.

Skórzany pokrowiec, dla jeszcze większej ochrony

Dodatkowe akcesorium, które można dokupić do swojego głośnika Beoplay P2 to pokrowiec z owczej skóry. Dba on dodatkowo o zabezpieczenie głośnika Beoplay P2, niezależnie od tego, gdzie się z nim udasz, a jego wygląd idealnie pasuje do filozofii i wzornictwa marki B&O PLAY.

Cena i dostępność

Głośnik Beoplay P2 dostępny jest w kolorach Black, Sand Stone oraz Royal Blue w cenie 749 PLN. Wszystkie kolory będą dostępne w wybranych sklepach partnerskich B&O PLAY począwszy od 27 kwietnia 2017.