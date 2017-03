Apple usunęło iPada Air 2 i dodało nowego tańszego iPada

Apple wprowadziło kilka nowości i odświeżyło nieznacznie linię swoich produktów. Tym razem obyło się bez konferencji, a zmiany możemy prześledzić jedynie sprawdzając obecną ofertę na stronie producenta. Wśród najistotniejszych odnotowaliśmy wprowadzenia nowego iPada, który zastąpi dostępnego jeszcze do wczoraj iPada Air 2.

Nowy iPad, który nazywa się po prostu „iPad” zastąpi w środku stawki model Air 2, który między Bogiem, a prawdą miał dość mało sensu po wprowadzenie w zeszłym roku Pro 9,7 cala. Nowy iPad różni się od swego profesjonalnego odpowiednika głównie tym, że jego ceny zaczynają się 1 800 PLN za model z pamięcią 32 GB. Otrzymał on również nowy procesor A9 i… to w sumie tyle. Jak to Apple ma w zwyczaju nie zmieniło się praktycznie nic w stosunku do Aira 2 oprócz ceny. Niestety po raz kolejny model mini 4 musiał obejść się smakiem.

Aktualizacja dotknęła również iPhone’a. Teraz osoby, które chcą wesprzeć walkę z AIDS mogą zakupić czerwoną „siódemkę”. Apple co roku wprowadza na rynek produktu opatrzone logiem (PRODUCT)RED, z których cześć dochodu jest przeznaczona na badania i walkę z wirusem HIV. Drobnej aktualizacji został poddany również świetny iPhone SE, którego teraz możemy kupić z pamięcią 32 lub 128 GB.

Wszystkie nowe produkty można zamawiać od 24 marca.