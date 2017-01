Adapter dla MacBooka Pro na wszystkie bóle krytyków

Jeśli staliście się posiadaczami jednego z nowych MacBooków Pro i nadal nie możecie się pogodzić z faktem, że macie do dyspozycji tylko porty USB-C, to firma OWC ma dla was niespodziankę w postaci matki wszystkich adapterów.

Na trwających obecnie targach w Las Vegas można natknąć się czasami na prawdziwie osobliwe gadżety, które po głębszym zastanowieniu okazują się mieć całkiem sporo sensu. Jednym z takich produktów jest DEC, czyli mocno przerośnięty adapter do nowego MacBooka Pro. Jest to w gruncie rzeczy wielka tafla montowana pod naszym komputerem, która co prawda znacznie pogrubi naszego przepłaconego MacBooka, ale za to umożliwi nam zainstalowanie „w nim” do 4 TB pamięci flash lub dysku SSD, swobodnego umieszczenie karty SD, podłączenia urządzenia korzystającego ze standardu USB 3.0 oraz kabla Ethernet dla wszystkich, którzy chcą cofnąć się do 2012 roku. Rozwiązanie zaproponowane przez OWC może się wydawać nieco kontrowersyjne, ale nie da się nie zauważyć profitów jakie są z nim związane. DEC nie otrzymał jeszcze oficjalnej daty premiery i ceny, ale można go podziwiać na żywo podczas targów CES 2017.